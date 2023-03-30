Здоровье 30 марта 2023, 15:37 Психолог Лобанова рассказала, как отличить весеннее обострение от психических расстройств Психолог Лобанова заявила, что весеннее обострение не длится дольше двух месяцев

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Весеннее обострение не должно продолжаться более двух месяцев. Именно этим подобное состояние отличается от психических расстройств. Таким мнением поделилась медицинский психолог, нейропсихолог «СМ-Клиника» Диана Лобанова. Об этом сообщили «Известия».

По словам специалиста, в период весеннего обострения человек испытывает чувство усталости, апатию, беспокойство и перепады настроения. Однако подобное состояние не должно длиться более двух месяцев.

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«Однако если вам кажется, что данное состояние затянулось более чем на два месяца, то рекомендуется обратиться к психологу для выяснения причин, а в некоторых случаях может потребоваться медикаментозная поддержка», — пояснила медик.