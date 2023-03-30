30 марта 2023, 15:37
Психолог Лобанова рассказала, как отличить весеннее обострение от психических расстройств
Психолог Лобанова заявила, что весеннее обострение не длится дольше двух месяцев
Весеннее обострение не должно продолжаться более двух месяцев. Именно этим подобное состояние отличается от психических расстройств. Таким мнением поделилась медицинский психолог, нейропсихолог «СМ-Клиника» Диана Лобанова. Об этом сообщили «Известия».
По словам специалиста, в период весеннего обострения человек испытывает чувство усталости, апатию, беспокойство и перепады настроения. Однако подобное состояние не должно длиться более двух месяцев.
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«Однако если вам кажется, что данное состояние затянулось более чем на два месяца, то рекомендуется обратиться к психологу для выяснения причин, а в некоторых случаях может потребоваться медикаментозная поддержка», — пояснила медик.
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