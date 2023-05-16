16 мая 2023, 14:16
Психолог Лобанова рассказала, что сезонная хандра короче депрессии
Весеннюю хандру и депрессию очень просто перепутать. Но главное их отличие — в продолжительности. Об этом «Известиям» рассказала медицинский психолог, нейропсихолог «СМ-Клиника» Диана Лобанова.
По ее словам, оба состояния отличает упадок сил, нежелание что-то делать и нерадостное настроение. Но хандра не длится больше двух недель.
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А депрессия — это более тяжелое состояние. И она длится гораздо дольше, плюс прибавляется нарушение аппетита и сна, высокая тревожность и ряд соматических симптомов.
«Кроме того, с депрессией очень сложно справиться в одиночку. В связи с этим нужно быть внимательными к своему психоэмоциональному состоянию и в случае сохранения вышеперечисленных симптомов обратиться к специалисту», — отметила Диана Лобанова.
Врачи
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