Здоровье 16 мая 2023, 14:16 Психолог Лобанова рассказала, что сезонная хандра короче депрессии

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Весеннюю хандру и депрессию очень просто перепутать. Но главное их отличие — в продолжительности. Об этом «Известиям» рассказала медицинский психолог, нейропсихолог «СМ-Клиника» Диана Лобанова.

По ее словам, оба состояния отличает упадок сил, нежелание что-то делать и нерадостное настроение. Но хандра не длится больше двух недель.

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А депрессия — это более тяжелое состояние. И она длится гораздо дольше, плюс прибавляется нарушение аппетита и сна, высокая тревожность и ряд соматических симптомов.

«Кроме того, с депрессией очень сложно справиться в одиночку. В связи с этим нужно быть внимательными к своему психоэмоциональному состоянию и в случае сохранения вышеперечисленных симптомов обратиться к специалисту», — отметила Диана Лобанова.

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