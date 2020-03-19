    19 марта 2020, 14:49

    Психолог: люди с фобией заражения больше всех страдают из-за коронавируса

    Дарья Морозова

    Люди с верминофобией — панической боязнью заразиться — больше всех страдают во время пандемии коронавируса — уверен клинический психолог Михаил Хорс. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По словам специалиста, «им важно понять, что основное заболевание — это именно их фобия». Хорс также рассказал, что это состояние может довести до нервного срыва.

    «Задача терапевта показать, что эти убеждения ошибочны и не соответствуют реалиям жизни», — объяснил эксперт.