Психолог: люди с фобией заражения больше всех страдают из-за коронавируса
Люди с верминофобией — панической боязнью заразиться — больше всех страдают во время пандемии коронавируса — уверен клинический психолог Михаил Хорс. Об этом сообщило ИА Nation News.
По словам специалиста, «им важно понять, что основное заболевание — это именно их фобия». Хорс также рассказал, что это состояние может довести до нервного срыва.
«Задача терапевта показать, что эти убеждения ошибочны и не соответствуют реалиям жизни», — объяснил эксперт.