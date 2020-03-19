Психолог: люди с фобией заражения больше всех страдают из-за коронавируса

По словам специалиста, «им важно понять, что основное заболевание — это именно их фобия». Хорс также рассказал, что это состояние может довести до нервного срыва.

«Задача терапевта показать, что эти убеждения ошибочны и не соответствуют реалиям жизни», — объяснил эксперт.