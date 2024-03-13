Здоровье 13 марта 2024, 18:42 Психолог Кузина: соблюдение питьевого режима поможет избежать перееданий

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Многие люди зачастую путают голод с жаждой. Соблюдение питьевого режима поможет избежать перееданий, рассказала психолог Катерина Кузина, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, иногда человек старается насытить едой организм, не понимая, что на самом деле он нуждается в жидкости. Прежде чем взять добавку, следует выпить стакан теплой негазированной воды и подождать 20 минут. Если чувство голода не исчезнет, тогда можно и поесть.

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Кузина посоветовала никогда не корить себя за переедание, поскольку самобичевание усилит чувство вины и усугубит проблему.