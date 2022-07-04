Психолог Кутузова рассказала, как побороть стресс

Стресс является большой проблемой для современным людей. Однако есть действенные способы снять напряжение. О том, как избавиться от негатива, рассказала психолог, групповой аналитик Надежда Кутузова. Об этом сообщила Lenta.ru.

Медик пояснила, что работа с собственным телом может помочь избавиться от стресса. Существует огромное количество техник для снятия напряжения.

«Есть огромное количество методик. Дыхательные упражнения, разного рода пранаямы, в этом очень сильна именно йога», — пояснила врач.

Кутузова посоветовала обратить внимание также на рефлексотерапию и иглотерапию. Такие методы помогают упорядочить мысли и привести тело в состояние баланса.

«Мысли становятся упорядоченными, менее тревожными, уходят какие-то фантазии беспокоящие или страх за будущее», — рассказала специалист.

Кроме того, действенными методами являются медитации и аффирмации. Эти способы помогают привести в порядок собственные мысли, а также скорректировать убеждения насчет своей жизни.