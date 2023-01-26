Здоровье 26 января 2023, 13:27 Психолог Ксения Левина рассказала, какие приемы помогут побороть тревожность

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Тревожность в последнее время стала настоящим бичом, но есть методы побороть ее без медикаментов. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала психолог Ксения Левина.

Она дала несколько советов, которые помогут справиться с тревогой в моменте. Как отметил RT, всего несколько простых методов, которые доступны в любой ситуации, смогут выравнятьситуацию.

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«Если в моменте что-то тревожит, есть „прививки“ небольшие. Очень хорошая техника — четыре стихии. Например, воздух: это подышать, сделайте глубокий вдох животом, представьте, что вы надуваете шарик. Вторая стихия — огонь, это связано с теплом. При тревоге рекомендуется утеплиться», — сказала Ксения Левина.

Она также добавил, что при тревоге нужно выпить воды и «заземлиться» в моменте. Для этого найти вокруг три звука, три запаха и три цвета. Это поможет вернуть уверенность в себе и спокойствие.