Психолог Крушинских заявила, что стресс может привести к опасным заболеваниям

Чем дольше человек пребывает в стрессовом состоянии, тем разрушительней его воздействие на организм. Об этом «Известиям» рассказала психолог «СМ-Клиники» Любовь Крушинских. Она отметила, что продолжительный стресс может негативно влиять на работу органов жизнедеятельности.

Одними из самых распространенных заболеваний, связанных с длительным стрессом, психолог назвала сахарный диабет и гипертонию. Также стресс может вызывать нарушения в работе органов пищеварения, печени и почек, органов сердечно-сосудистой системы. В некоторых случаях он может привести к инсультам.

Крушинских отметила, что стресс может влиять не только на здоровье человека, но и на его внешний вид. Кроме того, ученые давно установили связь между уровнем образования и скоростью старения. Любому человеку важно поддерживать в себе активность на всех уровнях, а также сохранять когнитивные функции: память, внимание, мышление.

Отношение человека к собственному старению также может усугубить затяжной стресс. Если он воспринимает свой возраст как угасание жизненных функций, то такое убеждение приводит к тому, что человек теряет свои последние жизненные смыслы и силы. А если есть мечты, которые ждут своего исполнения, то вместо дистресса люди получают новую энергию, резюмировала психолог.