Здоровье 20 июля 2023, 01:34 Психолог Крушинских рассказала, когда перфекционизм может вредить Психолог Крушинских заявил, что перфекционизм может вызвать депрессию

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Нездоровый перфекционизм способен вызвать депрессию. Такой информацией поделилась врач — медицинский психолог «СМ-Клиники» Любовь Крушинских. Об этом сообщил LIFE.

При этом здоровый перфекционизм помогает личностно расти и развивать свои навыки.

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Если относиться к себе слишком требовательно, то можно столкнуться с тревожностью, депрессией и другими негативными состояниями. Часто такие люди ставят себе невыполнимые задачи.

По словам Крушинских, признаки нездорового перфекционизма заключаются в следующем: излишняя самокритичность, стремление к идеальности и слишком высоким стандартам, сравнивание себя с другими и чувство неполноценности.