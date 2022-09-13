Психолог Ковшова назвала признаки алкоголизма | 360°

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Психолог Ковшова назвала признаки алкоголизма

Психолог Ковшова: при алкоголизме возникают перепады настроения

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Психолог Ольга Ковшова рассказала, как развивается алкоголизм. Об этом сообщило издание 63.ru.

По данным сайта utro.ru, есть четыре основных показателя. Во-первых, человек постоянно сконцентрирован на мыслях об алкоголе. Во-вторых, у него возникают резкие перепады настроения.

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Также ухудшается память, причем отчетливо вспоминаются только моменты, связанные с алкоголем. Кроме того, зависимый человек не признает, что у него проблемы, заключила Ковшова.

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Кроме того, она отметила, что при алкоголизме человек склонен уходить в себя и изолироваться от людей. В итоге у него начинаются проблемы с социализацией.

Психолог пояснила, что спиртные напитки помогают вырабатывать эндорфин. При регулярном употреблении организма перестает делать это самостоятельно, в итоге человеку необходимо постоянно выпивать, чтобы чувствовать себя хорошо.

Также нарколог Ольга Шевченко рассказала, что на ранней стадии алкоголизма человек выпивает, чтобы справиться со стрессом. На начальных этапах диагностировать зависимость довольно сложно, добавила она.

Алкоголь

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