Психолог Комолова дала советы по борьбе с острым стрессом | 360°

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Психолог Комолова дала советы по борьбе с острым стрессом

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Психолог Елена Комолова рассказала, как справиться с эмоциональным перенапряжением. Об этом сообщило издание Lenta.ru.

Во-первых, стоит попробовать активировать слюнные железы, чтобы успокоить нервную систему. Для этого нужно представить во рту вкус шоколада или лимона.

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Если это не помогло, можно выпить стакан воды. Взаимодействие с водой в принципе помогает снимать напряжение, уточнила психолог.

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«Если эмоции накипели, то можно принять душ, поплавать в бассейне или просто умыться», — заключила Комолова.

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