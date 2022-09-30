Психолог Комолова дала советы по борьбе с острым стрессом | 360°

Здоровье 30 сентября 2022, 13:04 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Психолог Комолова дала советы по борьбе с острым стрессом

Читать 360tv в

Психолог Елена Комолова рассказала, как справиться с эмоциональным перенапряжением. Об этом сообщило издание Lenta.ru.

Во-первых, стоит попробовать активировать слюнные железы, чтобы успокоить нервную систему. Для этого нужно представить во рту вкус шоколада или лимона.

Реклама

Если это не помогло, можно выпить стакан воды. Взаимодействие с водой в принципе помогает снимать напряжение, уточнила психолог.

Реклама

«Если эмоции накипели, то можно принять душ, поплавать в бассейне или просто умыться», — заключила Комолова.

0 0 0 0 0 0