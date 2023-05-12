Здоровье 12 мая 2023, 16:32 Психолог Колосова рассказала, что синдром хронической усталости приводит к сердечным заболеваниям

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Синдром хронической усталости — это состояние, при котором человеку кажется, что у него ни на что нет сил, многие пациенты не могут даже встать с кровати. Об этом News.ru рассказала доктор психологических наук Светлана Колосова.

Она подчеркнула, что у синдрома хронической усталости и депрессии есть самое главное отличие. Первое состояние активно проявляется физически, часто вызывая спазмы и боли. Кроме того, хроническая усталость провоцирует и сердечно-сосудистые заболевания.

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«Болят и мышцы, и желудок, и голова, но в первую очередь такое состояние приводит к сердечным заболеваниям», — отметила Светлана Колосова.

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