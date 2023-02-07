Здоровье 07 февраля 2023, 14:42 Психолог Катерина Олеськевич рассказала, с какими проблемами поможет справиться музыка

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Музыкотерапия способна решать множество задач, лечить она не может, но способна помочь на ментальном уровне. Об этом РИА ФАН рассказала руководитель центра практической психологии «Зеленая лампа» Катерина Олеськевич.

По ее словам, сама по себе музыка ничего не лечит. Но ее используют в качестве части терапии. Особенно хорошо музыкотерапия решает проблемы с неврозами, депрессией и нарушением сна.

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«Психотерапевты используют музыкотерапию при решении широкого диапазона задач. Она может быть полезна при реабилитации пациентов после лечения депрессии, неврозов, бессонницы. Использование данного метода не предполагает каких-либо противопоказаний, за исключением отсутствия мотивации к лечению и не желание пользоваться данным методом», — рассказала Катерина Олеськевич.

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Тем, кто постоянно испытывает стресс, а также разные виды переутомления, как психического, так и физического, также показана музыкальная терапия. Психолог подчеркнула, что лечение ментального здоровья с помощью звуков известно с древности, например, в обрядах.