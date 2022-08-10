Психолог Карнаух заявил, что лень можно унаследовать

Психолог Иван Карнаух рассказал, что лень передается по наследству. Кроме того, по мнению специалисты, она может быть заразна, сообщило агентство Ura.ru.

«Лень обязательно передается по наследству. Это называется психотип человека», — рассказал он.

Также Карнаух добавил, что у двух ленивых родителей ребенок может родиться целеустремленным, а у двух целеустремленных — наоборот, ленивым.

По его словам, лень также может передаваться по цепочке, как зевота. Например, два ленивых человека будут тянуть друг друга за собой.

«Один скажет „Да ну эту работу, пойдем пиво пить“, второй подумает и с удовольствием пойдет. Вот ты и заразился», — пояснил эксперт.

Ранее ассистент кафедры нормальной физиологии Университета имени Сеченова Яна Венерина отметила, что лень часто путают с апатией. Это опасно, так как состояние апатии может говорить о развитии неизлечимых заболеваний.

«Апатия является предвестником нейродегенеративных процессов. Очень часто связана с гибелью нейронов и за счет этого дальше уже становится патологией», — пояснила врач.

Она уточнила, что в таком случае нужно как можно скорее идти к врачу, чтобы диагностировать проблему.