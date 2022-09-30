Психолог Карасева рассказала, как перестать читать тревожные новости | 360°

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Психолог Карасева рассказала, как перестать читать тревожные новости

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Психолог Юлия Карасева дала советы по борьбе с думскроллингом — навязчивым желанием читать тревожные новости. Об этом сообщило издание Lenta.ru.

Она уточнила, что это не приносит пользы, а только усугубляет стресс и вредит психике. Чтобы перестать бесконечно листать новостную ленту, для начала стоит установить в смартфоне ограничение на использование соцсетей. Также можно придумать для себя какой-то ритуал, добавила Карасева.

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«Например, вы можете представить, что, когда ваш палец тянется, чтобы нажать на очередное приложение, зайти в соцсеть, его колет что-то острое, например, иголка. Это станет напоминанием вам, что, может быть, и не стоит тратить на это время?» — пояснила психолог.

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Также она рекомендовала не использовать телефон перед сном и ставить будильник не на смартфоне. Последнее поможет бороться с привычкой начинать день с пролистывания новостей, заключила Карасева.

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