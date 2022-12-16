16 декабря 2022, 02:53
Психолог Кайтукова рассказала, что нельзя сваливать свои неудачи на травмы из детства
Психолог Анастасия Кайтукова рассказала, почему сложно решить свои проблемы без помощи психолога. Об этом сообщила Pravda.Ru.
Во-первых, многие начинают считать причиной своих неудач детские травмы. Это перекладывание ответственности ни к чему не приведет.
Реклама
Также есть люди, которые впадают в так называемое спасательство. Они начинают помогать всем подряд, даже когда их об этом не просят.
Реклама
Кроме того, многие сами начинают ставить себе диагнозы. Например, находят у себя биполярное расстройство личности. Такие вещи может определить только психиатр.
Реклама
Реклама