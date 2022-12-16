Здоровье 16 декабря 2022, 02:53 Психолог Кайтукова рассказала, что нельзя сваливать свои неудачи на травмы из детства

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Психолог Анастасия Кайтукова рассказала, почему сложно решить свои проблемы без помощи психолога. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Во-первых, многие начинают считать причиной своих неудач детские травмы. Это перекладывание ответственности ни к чему не приведет.

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Также есть люди, которые впадают в так называемое спасательство. Они начинают помогать всем подряд, даже когда их об этом не просят.

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Кроме того, многие сами начинают ставить себе диагнозы. Например, находят у себя биполярное расстройство личности. Такие вещи может определить только психиатр.