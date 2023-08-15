Здоровье 15 августа 2023, 15:24 Психолог Иванова сообщила, что здоровье женщины напрямую связано с отношениями с партнером

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Психолог, сексолог Екатерина Иванова в разговоре с «ФедералПресс» рассказала, что женское здоровье напрямую связано с отношениями с партнером. Находясь в состоянии влюбленности, она может избежать любой болезни.

Организм начинает подводить в тот момент, как у женщины случается разлад со второй половинкой. В первую очередь обостряется гастрит и начинает страдать репродуктивная система.

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«Каждая вторая страдает от кист яичников. Любые опухоли с точки зрения психологии говорят о накопленных в большом количестве обидах», — добавила эксперт.

У женщины, которая раз от раза сталкивается с подобными заболеваниями, в голове существует множество негативных установок и запретов на проявление чувств, заключила Иванова.