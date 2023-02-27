Здоровье 27 февраля 2023, 13:57 Психолог Иванова рассказала о наиболее опасной форме страхов у подростков

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Эмоциональные переживания у подростков могут привести к появлению новых страхов и усугублению старых. О самых опасных формах рассказала психолог Екатерина Иванова в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, патологические страхи у подростков являются наиболее опасными. Такая форма зачастую сопровождается навязчивыми движениями, тревожностью, нервными тиками и нарушениями сна.

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Иванова отметила, что именно на патологические страхи нужно обращать особое внимание, ведь они могут спровоцировать появление серьезных психологических заболеваний.

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