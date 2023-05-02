Здоровье 02 мая 2023, 23:24 Психолог Иванов рассказал о пользе гипнотических сеансов Психолог Иванов заявил, что гипноз может помочь отказаться от курения

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Гипноз является очень полезной процедурой. Он может помочь решить множество жизненных проблем. Такой информацией поделился психолог и гипнотерапевт Геннадий Иванов. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на Passion.

Специалист пояснил, что гипноз представляет собой сон наяву. В этот момент человек становится наиболее внушаемым. С помощью гипноза человека можно убедить отказаться от курения, алкоголя, а также ряда других вредных привычек.