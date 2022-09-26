Психолог Искра посоветовала детям, пережившим стрельбу в школе Ижевска, обратиться к врачу | 360°

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Психолог Искра посоветовала детям, пережившим стрельбу в школе Ижевска, обратиться к врачу

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Стрельба произошла в школе № 88 города Ижевска. На данный момент известно о 15 погибших, многие из них — дети. Детский психолог Наталья Искра посоветовала всем, кто пережил данную трагедию, обратиться за психологической помощью. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Свидетелям, кто присутствовал — 100% обязательно. Психологическая помощь обычно проводится в групповом формате. Таким образом дети в группе через переработку полученного опыта преодолевают последствия того, что они увидели», — пояснила Искра.

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Специалист подчеркнула, что на терапию в среднем требуется около трех месяцев. Как правило, за этот период удается провести 10–12 групповых встреч. В отдельных случаях необходимо обратиться за индивидуальной консультацией.

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