Психолог Искра посоветовала детям, пережившим стрельбу в школе Ижевска, обратиться к врачу | 360°

Здоровье 26 сентября 2022, 21:59 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Психолог Искра посоветовала детям, пережившим стрельбу в школе Ижевска, обратиться к врачу

Читать 360tv в

Стрельба произошла в школе № 88 города Ижевска. На данный момент известно о 15 погибших, многие из них — дети. Детский психолог Наталья Искра посоветовала всем, кто пережил данную трагедию, обратиться за психологической помощью. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Свидетелям, кто присутствовал — 100% обязательно. Психологическая помощь обычно проводится в групповом формате. Таким образом дети в группе через переработку полученного опыта преодолевают последствия того, что они увидели», — пояснила Искра.

Реклама

Специалист подчеркнула, что на терапию в среднем требуется около трех месяцев. Как правило, за этот период удается провести 10–12 групповых встреч. В отдельных случаях необходимо обратиться за индивидуальной консультацией.

Реклама

0 0 0 0 0 0