Психолог Хвингия перечислила признаки усталости от работы | 360°

Здоровье 14 октября 2022, 13:14 Поделиться Telegram

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Viber Психолог Хвингия перечислила признаки усталости от работы

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Психолог Ирина Хвингия рассказала, что об усталости от работы могут говорить ситуации, в которых ничего не получается. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Если все валится из рук, значит, мозг сигнализирует о необходимости сделать перерыв, объяснила эксперт.

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«Не просто так придумали, что через 50 минут работы надо давать себе 10 минут отдыха от компьютера. Лучше всего отложить любую деятельность, если есть такая возможность, и просто отдохнуть», — рассказала она.

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Психолог добавила, что в случае, когда перерыв сделать нельзя, стоит хотя бы сменить вид деятельности. Если это не помогает, то, вероятно, усталость у человека накопилась. В такой ситуации необходим более длительный отдых, например, несколько дней или больше.

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