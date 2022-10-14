Психолог Хвингия перечислила признаки усталости от работы | 360°

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Власть
15 октября 2022, 12:18
Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с ЧП на угольной шахте в Турции
Спецоперация
15 октября 2022, 12:13
Власти Херсонской области сообщили о попытке наступления ВСУ в регионе
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Спецоперация
15 октября 2022, 11:45
Россиянам с приемными детьми объяснили правила отсрочки от частичной мобилизации
Происшествия
15 октября 2022, 11:39
Пострадавших при пожаре в автосервисе в Новой Москве госпитализировали в тяжелом состоянии
Спецоперация
15 октября 2022, 11:35
Власти Запорожья сообщили о разрушении объекта энергетической инфраструктуры
Спецоперация
15 октября 2022, 11:32
Объект энергетической инфраструктуры пострадал в Киевской области после ракетного удара
Мир
15 октября 2022, 11:29
Военные Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах на границе
Мир
15 октября 2022, 11:27
Маск заявил, что Россия хочет отключить Украину от системы Starlink
Общество
15 октября 2022, 11:13
Военные строители сдали три новых дома на 250 квартир в Мариуполе