Здоровье 06 сентября 2023, 19:37 Психолог Хорс рассказал, что осенняя депрессия может возникать из-за завышенных ожиданий

Читать 360tv в

Осенью многие люди сталкиваются с осенней депрессии, и часто это связано с завышенными ожиданиями. Об этом ИА НСН рассказал кандидат психологических наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс.

По его словам, почти 10% всего населения России находятся в глубокой депрессии. Нередко она возникает из-за ухода из жизни близких людей, болезней или финансовых трудностей. Также одна из причин — несоответствие ожиданий человека тому, что с ним происходит.

Реклама

«Если человек имеет жесткие ожидания от своей жизни и готов только к этим ожиданиям, тогда любой другой сценарий отметается и объявляется отрицательным, человек начинает страдать», — рассказал Михаил Хорс.

Авторы: