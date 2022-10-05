Психолог Ходос посоветовала концентрироваться на работе, чтобы побороть депрессию | 360°

Здоровье 05 октября 2022, 22:25 Поделиться Telegram

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Viber Психолог Ходос посоветовала концентрироваться на работе, чтобы побороть депрессию

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В последнее время в новостной ленте стало появляться все больше негативных новостей. Из-за этого может возникать депрессивное состояние. Эксперт в области психологии, гипнотерапии, нумерологии и медитативных практик Евгения Ходос рассказала, что делать, чтобы избежать такого заболевания. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на РИА «ТВОИ Новости».

Специалист подчеркнула, что в столь напряженное время необходимо постараться сократить объем негативной информации. Важно осознать тот факт, что переживания не изменят внешнюю обстановку, а лишь ухудшат ваше состояние.

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По словам Ходоса, стоит обращать свое внимание на те вещи, которые вы в состоянии контролировать. К ним относятся работа, домашние дела, семья и увлечения.

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