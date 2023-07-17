Здоровье 17 июля 2023, 23:16 Психолог Хандохин рассказал, как уберечь ребенка от расстройства пищевого поведения Психолог Хандохин заявил, что РПП провоцирует влияние со стороны

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Порядка 37% россиян сталкивались с расстройством пищевого поведения по данным 2021 года. Практикующий психолог Алексей Хандохин рассказал, как помочь ребенку победить подобное заболевание. Об этом сообщила Pravda-nn.ru со ссылкой на эфир «Школы правды».

По словам специалиста, чтобы ребенок не начал ограничивать себя в пище, важно наладить с ним контакт. Также надо выяснить, из-за чего у него развилось желание похудеть.

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Не стоит заставлять ребенка есть насильно. В будущем он может начать намеренно отказываться от еды.