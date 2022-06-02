Психолог Хадарцева рассказала, как побороть страх змей

Некоторые люди панически бояться змей. Психолог Юлия Хадарцева расскзала, как справиться с этой фобией. Об этом сообщил NEWS.ru.

По словам эксперта, чтобы победить страх, важно изучать этих животных. Необходимо узнать, какие виды наиболее опасны для человека, в каких местах они обитают. Медик отметила, что понимание поможет снизить боязнь перед этими животными.

Хадарцева пояснила также, что офидиофобия (боязнь змей) развилась в процессе эволюции. Страх перед ними помогал древним людям выживать. Сейчас же необходимость в подобной фобии отсутствует.

«Часто мы боимся того, чего не знаем. Полезно будет посмотреть фильмы про змей, узнать, какие из них являются ядовитыми, где обитают. Углубившись в данную тему, вы поймете: если так случится, что змея укусит вас, то в 99% случаев вы сможете избежать летального исхода», — пояснила медик.

При этом если вы встретите змею, не стоит проверять свою выносливость. Лучше всего постараться успокоиться и как можно быстрее покинуть место, где находится животное.