Здоровье 24 июля 2023, 17:31 Психолог Горбун заявила о проблемах с памятью у президента США Джо Байдена

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Многих американцев волнует состояние здоровья президента Джо Байдена. Психолог, гештальт-терапевт Алена Горбун рассказала, какие возможные проблемы с умственным здоровьем присутствуют у политика. Об этом сообщила Pravda.Ru.

По словам специалиста, у президента США могут присутствовать проблемы с памятью. Часто политик ведет себя растерянно, пытается пожать руку людям, которых нет рядом с ним.

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«Поскольку память участвует в операциях гнозиса и праксиса, то в данном случае косвенно можно судить и о проблемах с памятью у президента США», — пояснила специалист.