Здоровье 18 января 2023, 11:54 Психолог Гладышева рассказала о причинах развития зависимости от азартных игр Психолог Гладышева заявила, что зависимому человеку нравится состояние от азартных игр

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Некоторые люди обладают наибольшей склонностью к азартным играм. Психолог Марина Гладышева рассказала, из-за чего развивается подобная зависимость. Об этом сообщило РИАМО.

Специалист пояснила, что человек, который впадает в зависимость от азартных игр, надеется на чудо или удачу. Играя, он испытывает ощущение эйфории, а также стремление обзавестись легкими деньгами, написал RT.

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«Зависимому человеку все равно, где и что делать, ему важно проживать это состояние. Он как будто понимает, что его все время к этому тянет», — пояснила Гладышева.

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