Здоровье 15 ноября 2022, 05:50 Психолог Гладышева дала советы по борьбе с депрессией Психолог Гладышева посоветовала чаще гулять, чтобы справиться с депрессией

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Осенью многие люди сталкиваются с депрессией и апатией. Психолог Марина Гладышева рассказала, как побороть это состояние. Об этом сообщил NEWS.ru.

Специалист пояснила, что упадок настроения не всегда связан с уменьшением светового дня. Как правило, причины заключаются в другом. По словам Гладышевой, в случае депрессии стоит выявить истинную причину самостоятельно или же обратиться за помощью к психотерапевту.

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Кроме того, рассказала эксперт, стоит найти занятие, которое будет приносить удовольствие. Например, можно больше гулять, проводить время с друзьями и ходить в кинотеатры, написали Nation News.

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