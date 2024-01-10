Здоровье 10 января 2024, 17:31 Психолог Еремян: шок может запустить клеточные изменения в организме

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Одной из основных причин возникновения любых клеточных или функциональных изменений в организме считается шок. Об этом сообщила психолог и автор курса «Психология здоровья» Карина Еремян в беседе с Pravda.Ru.

По словам эксперта, шоковое состояние сопровождается неожиданностью, изолированностью и драматичностью. Реакция человека на него зависит от особенностей состояния вегетативной нервной системы.

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Проработать шоковую ситуацию, запустившую биологический процесс, можно только с помощью специалиста, отметила Еремян.