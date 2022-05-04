Психолог Елена Масолова рассказала, как избежать переедания на праздниках
Чтобы не набрать лишний вес за время праздников, нужно спланировать отдых так, чтобы еда не была единственным развлечением. Об этом «ФедералПресс» рассказала гештальт-терапевт Елена Масолова.
«Наша главная задача — не зациклиться на удовольствиях от еды, потому что не секрет, что еда — это самый простой и доступный способ получения удовольствия», — пояснила психолог.
Это значит, что нужно придумать занятия, которые принесут вам гормоны счастья — серотонин, эндорфин и дофамин. Например, эндорфины вырабатываются во время занятия спортом или танцев, а дофамин приносит секс с любимым человеком. Кроме того, положительно влияет на гормональный фон прослушивание любимой музыки.
Если отдых будет насыщен любимыми занятиями, развлекать себя едой будет хотеться меньше.
«Ну и, конечно, общение — это самый мощный инструмент в получении состояния счастья», — говорит психолог.
Она добавила, что в рацион стоит добавить продукты, которые помогают вырабатывать «гормоны счастья»: лосось, индейку, сыр, горький шоколад.