04 апреля 2023, 15:52
Психолог Елена Ярикова дала советы, как справиться с панической атакой
Панические атаки — это настоящий бич современных людей, с ними хоть раз сталкивался каждый пятый человек. Об этом рассказала кандидат психологических наук, психолог Елена Ярикова, передала «Вечерняя Москва».
По ее словам, отличают паническую атаку три фактора. Это нехватка воздуха и страх смерти, сильное растущее чувство тревоги, частое сердцебиение.
Реклама
«Первое — это резкое беспричинное появление чувства бесконтрольного беспокойства, страха смерти (наступление инсульта, инфаркта), потери контроля над собой, неминуемой гибели. Ситуация развивается очень стремительно, все признаки активируются за минуты», — подчеркнула Елена Ярикова.
Она добавила, что симптомы невозможно контролировать. Если у человека возникают панические атаки, нужно определить, связаны ли они с чем-то конкретным или являются беспричинными. Во втором случае необходимо пройти психотерапию. А в первом — устранить источник беспокойства.
Врачи
Реклама
Реклама