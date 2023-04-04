Здоровье 04 апреля 2023, 15:52 Психолог Елена Ярикова дала советы, как справиться с панической атакой

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Панические атаки — это настоящий бич современных людей, с ними хоть раз сталкивался каждый пятый человек. Об этом рассказала кандидат психологических наук, психолог Елена Ярикова, передала «Вечерняя Москва».

По ее словам, отличают паническую атаку три фактора. Это нехватка воздуха и страх смерти, сильное растущее чувство тревоги, частое сердцебиение.

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«Первое — это резкое беспричинное появление чувства бесконтрольного беспокойства, страха смерти (наступление инсульта, инфаркта), потери контроля над собой, неминуемой гибели. Ситуация развивается очень стремительно, все признаки активируются за минуты», — подчеркнула Елена Ярикова.

Она добавила, что симптомы невозможно контролировать. Если у человека возникают панические атаки, нужно определить, связаны ли они с чем-то конкретным или являются беспричинными. Во втором случае необходимо пройти психотерапию. А в первом — устранить источник беспокойства.

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