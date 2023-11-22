Здоровье 22 ноября 2023, 14:55 Психолог Дугенцова посоветовала не вступать в новые отношения сразу после развода

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Чтобы проще отойти от разрыва, не стоит сразу окунаться в новые отношения. Об этом рассказала NEWS.ru семейный психолог Дарья Дугенцова.

Она объяснила, что любой разрыв или развод нужно пережить, а для этого потребуется время. Необходимо выплеснуть всю боль. Например, можно написать партнеру письмо и порвать его в клочья, покричать в лесу или побить тарелки в соответствующем аттракционе.

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«Я бы не советовала после развода сразу вступать в новые отношения. Человеку необходимо обдумать, чего он хочет от партнера, с чем может смириться, а чего больше не потерпит. На осознание этого требуется время», — посоветовала психолог.

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