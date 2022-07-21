Психолог Долгов рассказал, как сформировать правильное отношение к еде

Еда не должна являться средством наказания и поощрения. Кроме того, из нее не стоит создавать культ. Таким мнением поделился психолог Денис Долгов. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на NVL.

Эксперт пояснил, что в некоторых случаях пристрастия в еде могут нанести человеку большой вред. Неправильный подход к употреблению пищи вызывает расстройство пищевого поведения. Чтобы подобных ситуаций не возникло, необходимо соблюдать ряд правил во время приема пищи. Для начала важно осознать, что еда является средством получения энергии. По словам Долгова, не стоит делать из нее культа.

Также не стоит поощрять себя едой или наказывать. Кроме того, во время поедания лучше отказаться от разговоров, а также постараться не отвлекаться на негативные эмоции.

Медик посоветовал избегать частых перекусов, переедания на ночь, обедов перед телевизором или за книгой. В противном случае существует риск набрать лишний вес или столкнуться с заболеваниями.