Здоровье 01 февраля 2023, 15:36 Психолог Дюран рассказала, как не впасть в депрессию в феврале Регулярные прогулки на свежем воздухе способствуют выработке эндорфинов

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Многие россияне в зимний период жалуются на отсутствии энергии и настроения. О том, как поддержать свое эмоциональное состояние в феврале и не впасть в депрессию, рассказала психолог Кристина Дюран в беседе с «Абзацем».

По словам специалиста, люди чувствуют упадок сил зимой из-за отсутствия солнечного света. Также причинами депрессии в это время года могут стать малоподвижный образ жизни и некачественный сон.

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Дюран порекомендовала россиянам почаще проводить время на свежем воздухе для выработки эндорфинов. Также побороть депрессию способны занятия спортом и любимым хобби.