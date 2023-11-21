Здоровье 21 ноября 2023, 18:48 Психолог Девятка рассказал, что у неуверенных детей бывает сниженная чувствительность тела

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Взрослые люди бывают неуверенными в себе, переживая детские травмы. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала психолог Анна Девятка.

По ее словам, неуверенность обычно берет корни из детства, в котором были слишком строгие и подавляющие родители. Они не давали ребенку принимать собственные решения и ограничивали его, что в итоге вылилось в то, что взрослый человек не верит в свои силы.

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«Обычно у них очень снижена чувствительность со своим телом, потому что тело нам подает сигналы и помогает что-то выбирать. То есть люди не уверены, потому что они не могут выбрать, потому что не знают, из чего можно выбирать», — отметила психолог.

Она посоветовала неуверенным людям обратиться к специалисту и проработать с ним причины, которые не дают поверить в себя.

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