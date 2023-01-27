Здоровье 27 января 2023, 15:39 Психолог Дернов рассказал о лучшем методе борьбы со стрессом для мужчин Психолог Дернов посоветовал мужчинам бороться со стрессом с помощью спорта

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Стресс вызывает не только психологическое, но и физическое напряжение. И если женщины могут успокоить себя с помощью шопинга или спа-процедур, то мужчины часто копят негативные эмоции. Психолог Владимир Дернов рассказал, что может помочь мужчинам бороть такое состояние. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что лучшим решением для мужчин станет занятие спортом и поход в баню или сауну. Во время тренировок в организме повышается уровень гормонов дофамина и серотонина. Из-за этого человек испытывает прилив положительных эмоций. Баня же помогает расслабиться, а также способствует спокойному сну, написало utro.ru.

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«От того, как вы справляетесь с последствиями стресса, зависит и эмоциональное состояние, и продуктивность, и здоровье», — подытожил Дернов.