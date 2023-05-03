Здоровье 03 мая 2023, 22:56 Психолог Дербенева посоветовала не кормить детей насильно Психолог Дербенева: насильственное кормление детей вызывает у них психологические проблемы

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Некоторые родители пытаются заставлять своих детей доедать всю порцию еды, даже если они не хотят этого. Однако детский психолог Наталия Дербенева посетовала не кормить их насильно. Об этом сообщила «Газета.ru».

Специалист пояснила, что дети хорошо осознают, когда наелись. Однако, если заставлять ребенка употреблять пищу, это может вырасти в психологические проблемы. Также подобное поведение вызывает вредные привычки, такие как перекусы, использование гаджетов за едой, заедание стресса, написал сайт kp.ru.

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«Это перерастает в настоящее расстройство пищевого поведения и может привести к проблемам с ЖКТ, а также к набору веса», — отметила Дербенева.