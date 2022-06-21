Психолог Денисова рассказала, как избежать профессионального выгорания

В ожидании отпуска многие сотрудники начинают испытывать сильный стресс и профессиональное выгорание. Клинический психолог, нейропсихолог и нейрокоуч с классическим фундаментальным образованием и клинической практикой Карина Денисова рассказала, как не столкнуться с подобным состоянием. Об этом сообщил «ФедералПресс».

«Самая основная рекомендация — это сделать все для того, чтобы уход в отпуск и выход из него были плавными и естественными, так организму будет легче переключаться с режима работы на режим отдыха и обратно, в противном случае может возникнуть постотпускная депрессия», — отметила специалист.

По мнению эксперта, не стоит браться за слишком большой объем работы в последние несколько дней перед отпуском. Важно равномерно распределять нагрузку и не пытаться прыгнуть выше головы. В противном случае организм начнет переживать стресс.

Денисова рассказала, что хорошим способом борьбы с профессиональным выгоранием станет планирование. Задачи необходимо распределить по степени важности и актуальности.