Психолог Дарко рассказала, что медитации полезны при депрессии | 360°

Здоровье 02 ноября 2022, 23:25 Психолог Дарко рассказала, что медитации полезны при депрессии

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Психолог Саманта Дарко рассказала, что медитации помогают бороться со стрессом и депрессией. Об этом сообщило издание NVL.

По данным сайта «ПолитЭксперт», если практиковать медитации каждый день, они помогут улучшить концентрацию внимания и память. Также они способны научить сохранять спокойствие в различных стрессовых ситуациях, добавила Дарко.

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Чтобы научиться медитировать, лучше всего пройти базовый курс со специалистом, который объяснит основные вещи, считает психолог. Особенно полезно это будет для людей с расстройствами психики.

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Эксперт уточнила, что во время подобных практик человек фокусируется на краткосрочных переживаниях. Во время медитаций можно включать музыку или голосовое сопровождение, заключила она.

Ранее терапевт Тимур Асанов рассказал, что затяжной стресс способен спровоцировать различные заболевания. По его словам, таким образом могут возникнуть цистит, проблемы с ЖКТ, и болевые ощущения в ногах. Лучшим вариантом в подобной ситуации будет обратиться к психологу, заключил врач.