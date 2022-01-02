Психолог дал три совета по борьбе с зимним унынием

Серая зима с редкими солнечными днями и пасмурной погодой отражается на психоэмоциональном состоянии. О том, как справиться с хандрой, психолог Юлия Царенко рассказала Lenta.ru.

Внутреннее или внешнее давление, в том числе со стороны близких людей, могут только усугубить ситуацию. Специалист объяснила, что внутри может возникать протест этому давлению, и тогда апатия может только усилиться. Поэтому в такой период не нужно заставлять себя что-то делать, отметила психолог.

Люди часто ждут, пока у них появится желание, чтобы что-то предпринять. Но лучше не ждать, пока придет вдохновение. При плохом настроении важно самим сделать первый шаг к действию, что вызовет вовлеченность, а вслед за этим появится и мотивация.

Царенко привела в пример ситуацию, когда не хочется убираться дома, но стоит только начать, как мы уже не замечаем, как включили музыку и убрали полквартиры.

Уныние не всегда связано с погодой. Могут быть и другие причины. Например, перенапряжение и усталость. В таком случае лучше ничего не делать, дать себе отдохнуть.

«Часто возникает страх, что тогда я вообще все заброшу и год ничего не буду делать. На самом деле уже спустя пару дней вы почувствуете энергию и желание что-либо делать», — заверила Царенко.

Ранее психолог Анастасия Пономаренко посоветовала интровертам запланировать «дни тишины» в новогодние праздники.