Психолог дал советы выпускникам школ перед экзаменами

Клинический психолог Александра Кондрахина рассказала, как преодолеть страх перед экзаменами для выпуска из школы. Об этом написало издание «ФедералПресс».

«В первую очередь следует понять, что это всего лишь очередная ступенька на пути вашего развития. И раз вы справились с переходом из детского сада в начальную школу, то и в выпускном классе по сути ничего нового не произойдет», — поделилась психолог.

Она дополнила, что в выпускном классе особенно обостренно себя чувствуют люди невротического типа, для которых естественна повышенная тревожность, сомнения в действиях.

Таким людям нужно составлять конкретный план при подготовке к ответу. Обязательны также перерывы во время обучения. Нелишними будут и прогулки вместе с дыхательными упражнениями.