Психолог дал советы по борьбе с клаустрофобией

Из-за нехватки воздуха в замкнутом пространстве у человека иногда возникают паническая атака, головокружение и дрожь. И это может возникнуть даже в случаях, когда жизни ничего не угрожает.

Клаустрофобией страдает 5-7% населения Земли, а это более 500 миллионов человек. Состояние проявляется в разной степени.

«Клаустрофобия — это психопатологический синдром», — заметил Чадаев.

Панический страх закрытых помещений возникает вследствие разных причин. Самая частая из них — стресс, пережитый человеком в замкнутом пространстве. Еще он может быть связан с генетическими особенностями человека или нарушением функционирования головного мозга. Кроме того, зачастую клаустрофобию навязывают детям родители, добавил психолог.

Самостоятельно избавиться от боязни замкнутого пространства не получится, отметила «Вечерняя Москва». Однако возможно облегчить свое состояние благодаря тренингам с опытным специалистом — клиническим психологом или психотерапевтом.