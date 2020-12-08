Психолог дал советы, как встретить Новый год без страха и паники

По словам специалиста, приводить себя в состояние равновесия нужно не с помощью таблеток и витаминов, а выполняя особые приемы. Можно, например, придумать для себя простые ежедневные ритуалы.

«Например, можно каждый день употреблять травяной чай с лавандой или ромашкой. Еще можно утром, после пробуждения, что-то съедать или что-то выпивать. Можно или протирать пыль на определенной статуэтке, или подходить к определенному месту», — уточнила специалист.

Рябичкина уверена, что подобные действия выведут человека на стабильность. Помимо прочего, будет полезным сконцентрироваться на сегодняшнем дне. Психолог пояснила, что в настоящий момент невозможно наверняка знать, что ждет в будущем. Она порекомендовала закрывать на календаре вчерашний и завтрашний дни, оставлять только сегодня. Важно обратить внимание на текущую реальность. Благодаря такой уловке человек почувствует прилив сил.