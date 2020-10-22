Психолог дал совет по отказу от вредных привычек

В первую очередь человек должен иметь сильную мотивацию.

«Когда меняется образ жизни, мы мобилизуемся. В состоянии шока действительно можно временно все пересмотреть. Но, во-первых, это очень высокий стресс, а, во-вторых, если мы не мотивированы, то через три месяца, когда шок пройдет, мы вернемся к старому образу жизни», — предупредила психолог.

По ее словам, человек сможет измениться, только если будет к этому готов. Потребность не должна исходить извне — навязываться родными, друзьями или обществом, добавила специалист. Поэтому чтобы избавиться от плохих привычек и получить другое будущее, необходимо самостоятельно прийти к этому. А значит, нужно ставить перед собой цель и продумывать шаги. Тогда вероятность отказаться от привычки и изменить жизнь повышается.

Ранее американские ученые выяснили, что резкие перемены могут помочь избавиться от дурных привычек,