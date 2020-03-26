Психолог дал совет, как сохранить отношения в самоизоляции

Британский психолог Рене Сингх посоветовал в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса соблюдать несколько правил, которые позволят сохранить отношения или брак.

Об этом он рассказал РИА «Новости». По его мнению, партнерам обязательно надо организовать для каждого индивидуальное пространство. Причем, им не нужно стесняться, когда возникает потребность остаться в одиночестве. Психолог предложил не зацикливаться на рутине и постоянно придумывать дела, которыми можно заниматься вместе.

Рене Сингх посоветовал избегать взаимных обвинений, ссор и общаться с партнером с позиции «я». Чтобы разнообразить досуг в условиях самоизоляции можно не менее раза в неделю приглашать любимого человека на вечерние свидания.

Российский космонавт Павел Виноградов, налетавший 546 суток, рассказал агентству, что людям, которым в условиях самоизоляции не хватает живого общения, могут найти себе интересное дело, а лучше задуматься о сохранении здоровья.

«Если мы хотим выжить, нужно подчиняться определенным правилам, которые устанавливают умные люди. Если вам важнее лично поговорить, то нужно понимать, что цена этому может быть слишком высока», — сказал космонавт.

Он также предложил больше читать и смотреть кино.

В связи с введением карантина из-за уханьской пневмонии в Китае заметно вырос уровень разводов. Как сообщили Daily Mail сотрудники ЗАГСов, супруги были вынуждены проводить много времени в обществе друг друга. Отсутствие привычного круга общения заставляло их ссориться и разводиться. С 24 февраля в одном только городе Дачжоу на развод подали 300 пар.