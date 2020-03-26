Психолог дал совет, как сохранить отношения в самоизоляции
Об этом он рассказал РИА «Новости». По его мнению, партнерам обязательно надо организовать для каждого индивидуальное пространство. Причем, им не нужно стесняться, когда возникает потребность остаться в одиночестве. Психолог предложил не зацикливаться на рутине и постоянно придумывать дела, которыми можно заниматься вместе.
Рене Сингх посоветовал избегать взаимных обвинений, ссор и общаться с партнером с позиции «я». Чтобы разнообразить досуг в условиях самоизоляции можно не менее раза в неделю приглашать любимого человека на вечерние свидания.
Российский космонавт Павел Виноградов, налетавший 546 суток, рассказал агентству, что людям, которым в условиях самоизоляции не хватает живого общения, могут найти себе интересное дело, а лучше задуматься о сохранении здоровья.
«Если мы хотим выжить, нужно подчиняться определенным правилам, которые устанавливают умные люди. Если вам важнее лично поговорить, то нужно понимать, что цена этому может быть слишком высока», — сказал космонавт.
Он также предложил больше читать и смотреть кино.
В связи с введением карантина из-за уханьской пневмонии в Китае заметно вырос уровень разводов. Как сообщили Daily Mail сотрудники ЗАГСов, супруги были вынуждены проводить много времени в обществе друг друга. Отсутствие привычного круга общения заставляло их ссориться и разводиться. С 24 февраля в одном только городе Дачжоу на развод подали 300 пар.