Психолог дал совет, как защитить свой мозг от плохих новостей в Сети

Аналитический психолог, системный семейный терапевт Ольга Марьяж объяснила, как защитить себя от плохих новостей, всплывающих в интернете, сообщил сайт «Москва 24».

Она посоветовала не просматривать перед сном ленты хроник происшествий. По словам эксперта, этот процесс затягивает, в итоге мозг перегружается негативной информацией. Когда много жизненной энергии тратится на переработку этого потока, человек теряет интерес к своей жизни, написал сайт Pravda.Ru.

Если отучиться от постоянного чтения сводок не выходит, необходимо обратиться к специалисту, который поможет выяснить причину потребности погружаться в такой поток новостей.

«Причина часто кроется в личных психологических травмах человека, в историях его рода, а такая потребность смотреть на катастрофы и боль является компенсацией травмы», — уточнила Марьяж.

Ранее руководитель департамента психологии Высшей школы экономики Мария Фаликман рассказала о влиянии гаджетов на человека. Одно из главных свойств мозга — это умение приспосабливаться к окружающему миру, поэтому он способен меняться под воздействием культурных изменений в обществе.