Психолог дал совет, как спасти женщину от послеродовой депрессии

«Человек начинает негативно оценивать сам себя, свое окружение и свое будущее», — отметил специалист.

Послеродовая депрессия проявляется в апатии, отсутствии интереса к чему-либо, тревожности, суицидальных мыслях. Человек в таком состоянии перестает получать удовольствие от любимых вещей, например, от еды. Он замыкается, не проявляет эмоции.

Депрессивное состояние приводит к печальным последствиям — суициду или убийству детей. По словам Фомина, у женщины настолько извращаются мысли, изменяется сознание, что в лишении жизни она видит спасение от мучений, которые пережила сама.

«Игнорировать состояние женщины нельзя, не надо призывать образумиться», — призвал психолог.

Женщине в таком состоянии нужна поддержка близких. Зачастую именно непонимание приводит к неординарным поступкам, отметил Фомин. Родные должны чаще разговаривать с таким человеком, обсуждать суть проблемы. Если человек не находит выход эмоциям, он начинает уничтожать себя изнутри.