Здоровье 05 июля 2023, 14:36 Психолог Булгакова посоветовала слушать «Лунную сонату» Бетховена и звуки природы, чтобы быстрее заснуть

Читать 360tv в

Правильно подобранная музыка может помочь уснуть. Об этом News.ru рассказала доцент кафедры психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.

По ее словам, лучшим выбором для прослушивания перед сном будет классическая музыка. В частности, можно остановиться на «Лунной сонате» Бетховена или «Маленькой ночной серенаде» Вольфганга Моцарта. Также подойдут звуки космоса и природы.

Реклама

«Если хочется музыки, выбирайте медленную, медитативную, без ударных партий, грубых, визжащих гитарных рифов, гроулинга, орущих рокеров или агрессивного рэпа», — посоветовала психолог.

Авторы: