Здоровье 04 июля 2023, 17:02 Психолог Бухтенкова посоветовала уделять достаточно времени пережевыванию пищи, чтобы не набирать лишний вес

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Для того, чтобы есть и не толстеть, необходимо соблюдать некоторые пищевые привычки. Во-первых, следует есть без спешки, тщательно пережевывая пищу. Об этом телеканалу «Мир 24» рассказала психолог и нейрокоуч Нелли Бухтенкова.

Специалист отметила, что любое ограничение в пище приводит к тому, что организм находится в стрессе. И когда у человека появляется доступ к еде, он начинает восполнять несъеденное, тем самым откладывая запасы еды в виде жира.

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Человеку важно вовремя остановиться, когда он находится в подавленном состоянии, иначе есть риск набрать лишние килограммы, добавила Бухтенкова.