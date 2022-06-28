Психолог Бондаренко рассказала, как спасти себя от домогательств

Домогательства — серьезная проблема общества. Многие люди не знают, как вести себя в подобной ситуации. Бизнес-психолог, эксперт в области самореализации и самооценки Светлана Бондаренко рассказала, как отстоять себя. Об этом сообщила Lenta.ru.

Специалист подчеркнула, что в подобной ситуации многие люди начинают теряться и не предпринимают никаких действий. Однако, если вы столкнулись с домогательствами, важно взять себя в руки и показать, что вы против подобного контакта.

«Рекомендации следующие: резко отойти в сторону, пресечь действия громко словами, попросить помощи у рядом стоящих людей. После важно не обесценивать произошедшее, уходя в отрицание или стыд», — пояснила Бондаренко.

Женщина заявила, что помочь проработать проблемы с самооценкой и умение отстаивать личные границы может квалифицированный психолог. Особенно на этот совет стоит обрать внимание тем людям, которые близко к сердцу принимают любые эмоции. После случившегося они могут долгое время носить негатив в себе и разрушать свою жизнь плохими мыслями.

Еще одним важным навыком является умение говорить «нет». Постарайтесь отказывать хотя бы одному человеку минимум раз в неделю или день.