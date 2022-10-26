Психолог Бояринова дала советы о том, как побороть стресс | 360°

Здоровье 26 октября 2022, 18:20 Психолог Бояринова дала советы о том, как побороть стресс Психолог Бояринова предложила погрузиться в рутину для борьбы со стрессом

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Стресс может значительно ухудшить состояние и качество жизни человека. Семейный психолог Светлана Бояринова дала советы о том, как побороть столь неприятное состояние. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

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По словам эксперта, побороть стресс помогает, как ни странно, рутина. Выполняя скучные задания, человек избавляется от накопившегося внутреннего напряжения. Бояринова посоветовала записывать все выполненные задачи. Эффективным способом борьбы с напряжением также являются занятия спортом и хобби, передали «Дни.ру».